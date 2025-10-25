フリーアナウンサーの川田裕美（42）が24日に放送されたTBS「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」（後8・55）に出演。夫の家事について思っていることを明かした。令和の日本人が抱える心のモヤモヤを再現コント化する番組で、この日のテーマは「気づいて欲しい女VSわかっていない男SP」。夫が「俺、家事やってます」アピールをする「妻がイラっ夫の家事」のVTRが流れた。そのVTRでは夫が家事を手伝いに来ると、始める