「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２５日にみずほペイペイドームで開幕する。阪神・藤川球児監督（４５）は２４日、同球場で会見に出席し、レギュラーシーズン勝率・６３８を誇ったビジターでの戦いに自信を見せた。以下、主な一問一答。（会見）−ＣＳ３連勝から期間が空いたが、どのような意識で準備をしたか。「常に同じですね。目の前にある目標をしっかりと見据えながら毎日準備をすると。その上で、ビジターゲーム