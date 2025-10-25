賃金は伸び悩み、経済成長も停滞している。そうした現状からの脱却を目指そうという高市首相の意気込みは伝わってきたが、問題は、具体策をどう実行していくかだ。首相が衆参両院の本会議で、初の所信表明演説を行った。最も力点を置いたのは経済政策である。演説の３分の１を成長戦略や物価高対策に割いた。首相は基本方針として「強い経済」を作るとし、「責任ある積極財政の考え方の下、戦略的に財政出動を行う」と述