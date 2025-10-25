◇東都大学野球・最終週最終日東洋大2―0中大（2025年10月24日神宮）巨人からドラフト4位で指名された中大の皆川が最終戦を2安打で締め、打率・447で初の首位打者と4度目のベストナインに輝いた。5回の投手内野安打で史上25人目、中大では巨人で活躍した亀井義行（現打撃コーチ）以来のリーグ通算100安打に到達。「自分の実力だけじゃなく、みんながつないでくれて、監督が使い続けてくれたおかげで達成できた」と感謝し