読売新聞社は、２５日から１１月２３日までの「秋の読書推進月間（ＢＯＯＫＭＥＥＴＳＮＥＸＴ）」に合わせて、全国世論調査（郵送方式）を実施した。政府が書店の経営や新たな出店を支援する取り組みを「評価する」と答えた人は７０％で、「評価しない」の２７％を大きく上回った。政府は６月、街の書店を地域の重要な文化拠点と位置づけ、減少に歯止めをかける「書店活性化プラン」を公表した。書店の経営効率化を支援し