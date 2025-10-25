日米両政府は、トランプ大統領の２７日からの来日に合わせ、七つの技術分野で閣僚級の協力覚書を結ぶ方向で調整に入った。米中の技術覇権争いが激化する中、日米が戦略的に先端技術を巡って国際協力を深めることで、中国に対する優位性を高める狙いがある。日米首脳会談が行われる２８日に、東京都内で小野田科学技術相と米ホワイトハウスのマイケル・クラツィオス科学技術政策局長が署名する方向だ。覚書案によると、協力を