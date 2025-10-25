◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）メルセデスランク1位の佐久間が4打差をつけて独走態勢を築いた。1番パー5でいきなりビッグプレーが飛び出した。残り38ヤードからの第3打をSWで放り込み、初日の15番に続く2日連続ショットインイーグルで単独首位に立った。その後は好機を生かせなかったが「ラッキーだったので我慢になるのはしょ