公明党は、次期衆院選で小選挙区選への候補者擁立を絞り込む方向で調整に入った。自民党との連立政権離脱に伴って両党間の選挙協力が解消され、公明内では定数１の小選挙区での当選が難しくなるとの見方が強い。比例選に一層注力することで、最大限の議席確保につなげる狙いがある。複数の関係者が明らかにした。公明の支持母体・創価学会内で、比例選に注力して支援する方針が示された。公明は昨秋の衆院選で、自民が候補者を