報道陣の取材に応じるドジャース・大谷＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグの頂点を決めるワールドシリーズ（7回戦制）が24日、トロントで開幕し、大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（23）を擁して2連覇を目指すナショナル・リーグ覇者のドジャースと、アメリカン・リーグ王者のブルージェイズが対戦する。大谷は「1番・指名打者」で出場し、佐々木は抑え投手として待機。ドジャースが制覇すれば、1998年