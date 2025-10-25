［始動新連立］＜下＞「各党からの政策提案を受け、柔軟に真摯（しんし）に議論していく。この内閣の不動の方針です」高市首相は２４日の所信表明演説でこう力を込めた。物価高対策の取り組みでは「与野党で知恵を結集しましょう」と呼びかけ、社会保障改革に向けた国民会議には「野党とともに議論を進めたい」と訴えた。自民党と日本維新の会の連立政権となっても少数与党の状況に変わりはなく、野党の協力がなければ政策