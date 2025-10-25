監督会議を終え、ポーズをとる阪神・藤川監督（左）とソフトバンク・小久保監督＝24日、みずほペイペイドームプロ野球のSMBC日本シリーズ2025は25日にみずほペイペイドームでのナイターで開幕し、2年ぶりにセ・リーグを制した阪神と、パ・リーグ2連覇のソフトバンクの優勝チーム同士が対戦する。阪神の藤川球児監督、ソフトバンクの小久保裕紀監督が、ともに監督として初めての日本一を目指す。両者の顔合わせは2014年以来で、