なにわ男子の長尾謙杜（２３）が２４日、映画「恋に至る病」の初日舞台あいさつをＷ主演の山田杏奈（２４）らと行った。作品に関連して「ピュア」をテーマにトーク。埼玉出身の山田が、地元の風景で「送電線をつないでいる赤と白の鉄骨が何本かあったのですが、小さい頃はそれがずっと東京タワーだと思っていた」と苦笑しつつ告白すると、長尾も「分かる分かる！」と大きく共感。大阪出身の長尾は「俺はシルバーの物をずっと通