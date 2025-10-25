巨人から２３日のドラフト会議で１位指名を受けた竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が２４日、都内にある鷺宮製作所本社で吉村編成本部長や榑松スカウトディレクターらから指名あいさつを受けた。運命の一日から一夜明け、当日こそ「そこまで実感はなかった」としていたものの「球団の方とお会いすることができてやっと実感がわいてきた」と心境を告白した竹丸。阿部監督の直筆サインが入ったドラフト会議当日のパスを吉村本部