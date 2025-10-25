新日本プロレス２４日後楽園大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、前年度覇者の藤田晃生（２３）、ロビー・イーグルス（３５）組が金丸義信（４９）、ディック東郷（５６）組を下し連勝発進した。やることなすこと悪い「ハウス・オブ・トーチャー」の職人コンビに苦戦を強いられたが、藤田がネ申スペシャルで捕獲。カットに入ろうとした金丸をロビーがロン・ミラー・スペシャルで食い止めて