巨人から２３日のドラフト会議で単独１位指名を受けた鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）が２４日、東京・新宿区内の同本社で吉村禎章編成本部長（６２）らから指名あいさつを受け、巨人の新左腕エースを目指すことを誓った。左のエース像として内海哲也（現投手コーチ）の名前を挙げ、“弟子入り”も希望。社会人時代に培った忍耐力を生かし、息の長い選手を目指す。竹丸はキラキラと目を輝かせながら、巨人・阿部監督の直筆サ