楽天にドラフト１位指名された花園大・藤原聡大投手（２１）が京都市内の同校で指名あいさつを受け、将来の侍ジャパン入りを目標に掲げた。三木監督から「球界を代表する投手になってほしい」という言葉に感銘を受け、「日の丸のユニホームを背負える投手になりたい」と意気込んだ。１７８センチ、７３キロと決して大柄ではないが、大学時代は最速１５６キロの直球とキレのある変化球で三振を量産。指名あいさつを終えた右腕は