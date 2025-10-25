「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」が２５日、みずほペイペイで開幕する。２年連続でパ・リーグを制したソフトバンクと２年ぶりにセ・リーグ優勝に輝いた阪神が激突する。両軍は２４日に最終調整。ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）は左脇腹痛で戦列を離れていた近藤健介外野手（３２）のスタメン起用を示唆した。ソフトバンク・小久保監督は決戦を前に表情も口調も穏やかだった。第６戦までもつれたＣＳ最終Ｓから中４日で