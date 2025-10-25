中日の井上一樹監督（５４）が２４日、神宮球場を訪れ、ドラフト１位で指名した青学大・中西を視察した。完封した右腕に「大学生であれだけの球種を投げられて、まとまっている」と太鼓判。先発起用の方針を示し「（高橋）宏斗や（金丸）夢斗…。チームＹＤ（ヤングドラゴンズ）で競争してほしい」と若手のローテ争いを期待した。試合前には、ドラフト６位で指名した東洋大・花田旭外野手（２２）とも初対面。１８７センチ、８７