広島・新井貴浩監督（４８）が２４日、東京から仙台を往復して１、２位コンビを弾丸訪問した。ドラフト会議から一夜明け、朝７時台の東北新幹線に乗って仙台大・平川蓮外野手（２１）に指名あいさつ。午後には神宮で試合があった亜大・斉藤汰直投手（２１）と対面。２人に対して「来年２月のキャンプは１軍でスタートしてもらいます」と、将来の４番、エース候補として期待する思いをじかに伝えた。強行の疲れも何のその。指揮