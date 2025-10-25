◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）10位から出た岩井明は5バーディー、ボギーなしの67をマークし、2位に浮上した。「昨日よりも気持ちいいショットが多かった。（今の気持ちは）ガシガシ」と独特の表現で振り返り、「ピンに絡んでいくようなイメージで、“ガシガシ”がぴったりなんです」と説明した。首位と4打差で迎える決勝ラウ