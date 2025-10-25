◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）渋野は9番で1メートル弱につけるなど前半3バーディーを奪い上位に浮上しながら、後半は3ボギーと失速した。スコアを伸ばせず通算1アンダーの29位に後退し「前半はショットもまあまあでいけてたけど、後半はショットもパットもリズムが速くなった。上に行きたい分、気持ちが空回りした」と残念そ