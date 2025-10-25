なにわ男子の長尾謙杜（23）と女優の山田杏奈（24）が24日、都内でダブル主演映画「恋に至る病」（監督廣木隆一）の初日舞台あいさつを行った。転校生の男子が、思いを寄せる学校のヒロインに殺人の疑惑を募らせるミステリアスなラブストーリー。長尾は宣伝のためグループのメンバーと一緒に作品を見たそうで「ちょっと緊張して恥ずかしかったけれど、皆かみしめてくれているような感じだった」と笑顔で振り返った。