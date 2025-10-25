1日に全く本を読まない子どもは半数超―。ベネッセコーポレーションが2024年に小中高生や保護者に尋ねたところ、読書をしない（0分）との回答が52.7％で、15年調査時の34.3％から約1.5倍に増えた。一方スマートフォンの使用時間は延びており、長いほど本を読む時間が短くなる傾向が見られた。27日から読書週間。