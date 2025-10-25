日本代表DF渡辺剛（フェイエノールト）は10月の国際マッチウィーク明け初戦となるヘラクレス戦（オランダリーグ）を負傷で休んだものの、23日のパナシナイコス戦（EL）の65分からクローザーとしてピッチに入り、３−１の勝利に貢献した。「センターバックが試合の途中から難しいですが、うまく入れたと思います」アディショナルタイムを含めて30分間プレーしたことで、３日後に予定されるPSVアイントホーフェンとの首位攻防戦