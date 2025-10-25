コロンビアのペトロ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は24日、米国への麻薬密輸拡大を助長しているとして、コロンビアのペトロ大統領らを制裁対象に指定した。財務省が発表した。ペトロ氏はこれまで「私は麻薬密売人ではない」と否定しており、両国の摩擦が一層強まりそうだ。トランプ大統領は19日にペトロ氏が麻薬の生産を促していると批判し、コロンビアへの資金援助を停止すると表明。コロンビア外