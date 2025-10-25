[10.24 プレミアリーグ第9節](Elland Road)※28:00開始<出場メンバー>[リーズ]先発GK 1 ルーカス・ペリDF 2 ジェイデン・ボーグルDF 3 ガブリエル・グズムンドソンDF 6 ジョー・ロドンDF 15 ジャカ・ビヨルMF 4 イーサン・アンパドゥMF 8 ショーン・ロングスタッフMF 22 田中碧FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィンFW 11 ブレンデン・アーロンソンFW 19 ノア・オカフォー控えGK 26 カール・ダーロウDF 5 パスカル・ストラ