北海道・旭川市神居で2025年10月24日、家庭菜園にクマが侵入しブドウを食べる食害が確認されました。近くではクマの足跡が見つかっていて、警察や市は警戒を強めています。24日午前7時ごろ、旭川市神居の家庭菜園で、この家に住む人がクマの足跡を発見し、警察に通報しました。警察や市の関係者、ハンターらが現場を確認したところ、家庭菜園で育てていたブドウが食べられたほか、すぐ近くで幅11センチから12センチ程度のク