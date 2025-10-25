ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は5日目を迎える。準優の注目は11Rだ。予選をトップで通過した山崎はターン回りに課題はあるが、舟足自体は力強い。ここは進入から難解だが、枠なりオールスローを想定。ダッシュ艇がいないとなれば伸びられることもないだろう。的確な踏み込みから先マイを果たしてポールポジションを手に入れる。出足強力な渡辺は差して迫る。上條は捲り、捲り差しの両面策。峰は間げきを突