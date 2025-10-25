【東レ静岡日本一へつなげ。（5）】バレーボールSVリーグ男子の東レ静岡はきょう25日、静岡市・このはなアリーナに東京GBを迎え、25〜26年レギュラーシーズンの初戦に臨む。あす26日まで2連戦。スタメン濃厚なOH山田大貴（24＝清水桜が丘出）、S酒井啓輔（29＝浜松商出）の地元・静岡県出身コンビが、まずは4季ぶりの開幕戦勝利へ共闘する。＜若きエース山田「勝つ、勝つ」＞表情には自信がみなぎっていた。大阪Bとのエキシビ