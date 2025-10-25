¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡£¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×Ã´Åö¤ÎÀÄÌÚ°ì·±µ­¼Ô¤Ï¿·ÅÄÍº»Ë¡Ê40¡á»°½Å¡Ë¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£¸É·³Ê³Æ®¤ÎÃÏ¸µSG¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¤ÎÅô¤ò¾Ã¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£4ÆüÌÜÁ°È¾3R4Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÅÄ¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ø¼Â¼Á1Ãå¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾10R¤ÎÀä¹¥ÏÈÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥³¥ó¥Þ06¤Î±ÔÈ¯¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÎÙ¤Î2¥³¡¼¥¹¡¦¼é²°¤¬¥³¥ó¥Þ04¤È¶¯µ¤¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡£µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ì