日本―イタリア後半、同点ゴールを決める長谷川（左）＝コモ（共同）【コモ（イタリア）共同】サッカー女子の国際親善試合は24日、イタリアのコモで行われ、世界ランキング8位の日本代表「なでしこジャパン」は同12位のイタリア代表と1―1で引き分けた。日本は後半の立ち上がりに先制を許したが、宮沢（マンチェスター・ユナイテッド）のパスに抜け出した長谷川（マンチェスター・シティー）が決めて追い付いた。来年3月の