俳優の中山優馬（３１）が２４日、都内で開かれた主演舞台「スイートホームビターホーム」（１２月６〜１４日、大阪松竹座ほか）の取材会で、閉館が決まった大阪松竹座の思い出を語った。住宅展示場のモデルハウスを舞台に「信頼とは何か」をテーマに描く、お仕事コメディー第３弾で「大阪松竹座さよなら公演」と銘打たれた。中山は「１２、１３歳の頃から毎年立たせてもらい、松竹座に育ててもらった。メインの方が使う憧