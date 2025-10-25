絶妙なフィニッシュで、チームを救った。ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地10月24日に国際親善試合でイタリア女子代表とコモのスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで対戦。１−１で引き分けた。日本はスコアレスで迎えた52分、先制を許したものの、64分に試合を振り出しに戻す。宮澤ひなたが相手ゴール前に狙いすました浮き球パスを供給。これに抜け出した長谷川唯が、バウンドするボールにタイミングを