俳優の中山優馬（31）が24日、都内で、主演の松竹創業百三十周年舞台「スイートホームビターホーム」（12月6日〜14日、大阪松竹座）の取材会を行った。同作はドラマ「相棒」などの脚本を手がけた藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。中山演じる努力（ぬりき）が働くハウスメーカーで起こった欠陥住宅の課題を中心に、日々の生活の中で見失いがちな「信頼」とは何かを描く。また、老朽化に伴い来年5月で閉館す