俳優の中山優馬（31）と佐藤アツヒロ（52）が24日、都内で松竹創業百三十周年舞台「スイートホームビターホーム」（12月6日〜14日、大阪松竹座）の取材会を行った。同作はドラマ「相棒」などの脚本を手がけた藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。主演の中山は、ハウスメーカーで営業として働く不器用な男・努力（ぬりき）良介役を演じる。役との共通点を聞かれ、中山は「対仕事の信じていたいもの、成し遂げた