元光GENJI佐藤アツヒロ（52）が24日、東京・第一ホテル東京で、松竹創業百三十周年大阪松竹座さよなら公演「スイートホームビターホーム」取材会に出席した。同作は脚本家の藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。今回のテーマは「信頼とは何か」を描く。過去2作で主演したが、今回は主人公を揺さぶる、謎多きキーパーソンの山田を演じる。「僕の役は不思議な役。山田という名字しかかない」と謎めいた役柄を明かし、