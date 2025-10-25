俳優中山優馬（31）が24日、東京・第一ホテル東京で、松竹創業百三十周年大阪松竹座さよなら公演「スイートホームビターホーム」取材会に出席した。同作は脚本家の藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。今回のテーマは「信頼とは何か」を描く。中山は理想と現実の間で葛藤しながらも、ひたむきに仕事や家族に向き合う主人公、努力良介を演じる。同作は大阪松竹座のさよなら公演に位置付けられている。「12、13歳の頃