元AKB48秋元才加（37）が24日、東京・第一ホテル東京で、松竹創業百三十周年大阪松竹座さよなら公演「スイートホームビターホーム」取材会に出席した。同作は脚本家の藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。今回のテーマは「信頼とは何か」を描く。秋元は中山雄馬（31）演じる努力良介のかつての恋人、佐久間亜紀子を演じる。演じる役について、「起業して社長をやっているけど、自分のことを信じられないと悩み続けて