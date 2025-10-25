【ウィーン共同】クロアチア議会は24日、2008年に停止していた徴兵制を来年から再開させる改正法案を賛成多数で可決した。来年の早い時期から、2カ月間の基礎的な軍事訓練を開始する。ロシアによるウクライナ侵攻を含む近年の安全保障環境の変化に対応し、防衛力を強化するのが目的。