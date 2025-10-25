ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロ円は１７７．７０円付近と本日高値圏での推移が続いている。１０月９日に付けたユーロ発足以来の高値１７７．９５円をうかがう展開。１７８円を超えてくると利益確定売りも出そうな気配はあるが、下押す動きもない。 高市トレードのほか、米株式市場が最高値を更新する中、円キャリー取引が円安を誘発している面もありそだ。ドルは今後ＦＲＢの利下げが期待される一