[10.24 国際親善試合 日本女子 1-1 イタリア女子 コモ]日本女子代表(なでしこジャパン)は24日、イタリア・コモで行われた国際親善試合でイタリア女子代表と対戦し、1-1で引き分けた。後半7分に失点を喫したが、後半19分にMF長谷川唯がループシュートで同点ゴールを決めた。28日には欧州遠征の2試合目でノルウェー女子代表と対戦する。日本は4-3-3の布陣を敷く。GKは山下杏也加、4バックは左からDF守屋都弥、DF熊谷紗希、DF古賀