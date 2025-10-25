女子57キロ級で優勝し、喜ぶ藤波朱理＝ノビサド（共同）【ノビサド（セルビア）共同】昨年のパリ五輪レスリング女子53キロ級王者の藤波朱理（日体大）が24日、セルビアのノビサドで行われたU23（23歳以下）世界選手権同57キロ級決勝でベラルーシ出身の選手にテクニカルスペリオリティー勝ちして優勝した。2017年9月からの連勝を145に伸ばした。21歳の藤波は全4試合を無失点で圧勝。28年ロサンゼルス五輪で狙う57キロ級での最初