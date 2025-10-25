【ノビサド共同】昨年のパリ五輪レスリング女子53キロ級王者の藤波朱理（日体大）が24日、セルビアのノビサドで行われたU23（23歳以下）世界選手権同57キロ級決勝でベラルーシ出身の選手にテクニカルスペリオリティー勝ちして優勝した。2017年9月からの連勝を145に伸ばした。