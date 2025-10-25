【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）は24日、第1次トランプ政権が2020年に中国と結んだ「第1段階」貿易合意を巡り、中国の履行状況の調査を始めると発表した。不公正貿易への制裁を認めた通商法301条に基づく対応。