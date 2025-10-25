国連創設から80年となる24日、今後の国連のあり方について議論する安全保障理事会が開かれ、グテーレス事務総長は加盟国の国連憲章の原則に反する振る舞いに警鐘を鳴らしました。国連が24日で創設80年を迎えたことに合わせ、安全保障理事会では国連憲章や安保理のあり方などを議論する会合が開かれました。冒頭、グテーレス事務総長はビデオ演説で、安保理の加盟国が「国連憲章の原則に反して行動することをあまりにも頻繁に目にし