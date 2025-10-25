ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５２円台後半での推移となっている。この日発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回りＦＲＢの追加利下げを正当化する内容だったことから、為替市場はドル売りの反応を見せた。 ドル円も一気に１５２円台前半に急低下していたものの、すぐに買い戻されている。その後発表の１０月の米ＰＭＩが予想を上回ったことでドル高の反応が強まった。 ドル円も下げをほぼ取り戻し、