【ノビサド（セルビア北部）＝平地一紀】レスリングのＵ―２３（２３歳以下）世界選手権は２４日、セルビアのノビサドで行われ、女子５７キロ決勝で、パリ五輪５３キロ級金メダルの藤波朱理（日体大）がベラルーシ選手に快勝し、優勝した。パリ五輪後に階級を上げてからは初の国際大会出場となった今大会で、藤波の公式戦での連勝は１４５に伸びた。女子６２キロ級は、パリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）が決勝進出。男