【ワシントン共同】米国防総省は24日、麻薬対策の一環として、ヘグセス国防長官が最新鋭原子力空母ジェラルド・フォードを中核とする空母打撃群を、中南米やカリブ海を担当する南方軍の管轄海域に派遣するよう指示したと発表した。