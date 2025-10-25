アメリカの9月の消費者物価指数の伸び率は、前の年の同じ月と比べて3.0％となりました。伸び率は8月の2.9％から加速しましたが、市場の予想は下回りました。アメリカ労働省が24日に発表した9月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて3.0％の上昇となりました。伸び率は2か月連続で拡大し、1月以来、8か月ぶりの高水準となりましたが、市場予想の3.1％はわずかに下回りました。また、変動が激しいエネルギーと食品を除いたいわ