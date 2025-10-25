U―17W杯カタール大会（11月5日開幕）に出場するU―17日本代表が24日、千葉県内で練習試合を行い、流通経大に3―1、東京国際大に2―1で勝利した。流通経大戦ではFWマギージェラニー蓮（FC琉球U―18）が先制弾を記録。前半26分に左サイドからのクロスを左足で押し込んだ。米国人の父と日本人の母を持つ身長1メートル86のストライカー。9月下旬から10月上旬に開催された候補合宿で初めて世代別代表を経験してメンバーに滑り込ん